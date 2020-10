Bagni: “Bakayoko ottimo acquisto, il Napoli è una squadra completa”

L’ex calciatore azzurro, Salvatore Bagni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato fatto dal Napoli:

“Voto al mercato estivo del Napoli? Milik adesso è diventato un peso nel Napoli. E’ rimasto Koulibaly, la squadra può essere equilibrata, con dei valori altissimi tecnici e morali, quasi vincente. Il gruppo è rimasto di qualità, davanti come in mezzo. Mancava uno fisico e hanno trovato Bakayoko e ci sta. Per il centrocampo sono usciti tanti nomi, alcuni più forti ma difficili da raggiungere, forse non sono stati mai raggiungibili. E’ arrivato lui a condizioni molto favorevoli, ci sta. Io stravedevo per lui prima che arrivasse al Milan, poi ha avuto alti e bassi. Giocatore di sostanza. Il Napoli è una squadra completa, si è rafforzata. Conte è stato realista, ha spiegato che il Napoli è alla pari di altre squadre. Non si può giudicare solo per un’annata storta. La squadra è di valore assoluto.“.