TMW, Ceccarini: “Milik e Llorente restano. Ecco quando il Napoli prenderà Boga”

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal per parlare del mercato del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:



“Ieri sera il Verona era in vantaggio per Ounas. Milik e “Llorente resteranno. Boga? Se ne parlerà la prossima estate, a gennaio è difficile perché è un mercato di riparazione. Juventus-Napoli? L’ASL ha fatto la comunicazione al Napoli. L’importante è che questa situazione si risolva perché altrimenti diventa complicato per le prossime partite. Rinviarne troppe risulterebbe ingestibile“