In attesa dell’esito dei tamponi eseguiti in mattinata, i calciatori del Napoli si sottoporranno ad ulteriori accertamenti ogni 48 ore. Quest’oggi i test effettuati agli azzurri sono stati fatti nelle proprie abitazioni e, da domani, potrebbe scattare il ritiro a Castel Volturno, anche se la decisione non è ancora ufficiale.