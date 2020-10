LE NOTE DI MN – UN 3-0 a tavolino che distrugge la bellezza dello sport

L’appuntamento di oggi con” Le Note di Mondo Napoli” è diverso dal solito: noi della redazione di Mondo Napoli avremmo preferito analizzare i contenuti della gara e non un 3-0 a tavolino che lascia l’amarezza in bocca a tutti. Tifosi e non solo: siamo soliti appuntare sul nostro block notes spunti del match, ma questa volta analizzeremo gli aspetti negativi e positivi di una giornata interminabile e concitata dall’inizio fino alla fine.

Non è sport nè calcio se prima non badiamo alla nostra salute, ciò che conta davvero insomma: è questo quello che vogliamo risaltare tra le note positive di ieri. L’ASL di Napoli ha compiuto un gesto forte, un atto di coraggio che nemmeno il pioniere di turno avrebbe pensato di compiere: ha tutelato indirettamente la salute dei calciatori di entrambe le squadre e di tutto lo staff con cui i giocatori avrebbe avuto inevitabilmente contatti pre e post-gara. Si è evitato un altro possibile focolaio di massa, fattore da non mettere in secondo piano dopo l’episodio paradigmatico del Genoa.

Tra le tante(putroppo) note negative, ne possiamo subito sottolineare una: l’utilizzo dei profili social della Juventus non è servito ad augurare una pronta guarigione ai tesserati azzurri, bensì a ribadire la ferma volontà di dover scendere in campo inevitabilmente e senza ripensamenti. Le parole di Agnelli a Sky e gli orpelli contenenti attaccamenti morali al regolamento segnano la fine di un calcio in cui si è perso lo spirito di aggregazione e di rispetto e solidarietà nei confronti dell’avversario.

Servirà vincere il ricorso per sperare in un cambio di rotta oppure, come ha giustamente dichiarato l’avvocato Grassani, saremo dinanzi all’ennesima sconfitta di un sistema marcio e inalterabile.