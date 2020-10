Mancano poche ore alla fine del calciomercato, l’esigenza della società è vendere gli esuberi.

Come riportato dall’edizione quotidiana de Il Mattino, gli ultimi movimenti di mercato saranno legati alle cessioni: Luperto è vicinissimo al Crotone, Ciciretti potrebbe finire al Chievo Verona in Serie B. Tra gli altri, Adam Ounas può rimanere in Serie A e finire al Verona con una giusta offerta.