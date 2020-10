Secondo quanto emerge dal Corriere dello Sport in Lega l’aria nei confronti di ADL si è fatta cattiva. Il quotidiano infatti ritiene che il presidente Dal Pino sia molto arrabbiato perchè non vuole passare per colui che non ha tutelato i calciatori.

Inoltre il fatto che la controversia finirà in tribunale non fa piacere. Il ricorso del Napoli a fronte del 3 a 0 a tavolino e del possibile punto di penalizzazione arriverà e non tarderà per nulla.