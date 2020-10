Asl Napoli 2, D’Amore: “Decisione corretta fermare il Napoli”

Il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, è intervenuto a Radio 24 per commentare la scelta di fermare il Napoli alla volta di Torino:

“Ci siamo comportati in modo corretto, altrimenti sarebbe stata una grave inadempienza. Saremmo incorsi nella mancanza di sorveglianza sanitaria. Se a Genova si fosse agito in maniera differente, non ci sarebbero stati i 3 positivi nel Napoli. Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a Torino e fossero stati trovati altri positivi? L’epidemia si sta espandendo, in modo particolare a Napoli. Quando sono state scritte le regole era Giugno e c’era un campionato ancora da portare a termine”.