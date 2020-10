Agnelli in merito al protocollo e la decisione sull’esito della gara: “Io non ho paura per mia indole. Credo che il protocollo sia davvero chiaro, viviamo tutti in una situazione atipica. Stiamo gestendo la vita sociale, quindi vite umane, non un semplice campionato di calcio. Quanto è stato fatto dalla federazione è un lavoro davvero efficiente per poter completare il campionato. Le norme sportive sono chiare: sappiamo che se una squadra non si presenta va incontro a delle sanzioni. Il Giudice Sportivo si esprimerà solo domani e scatteranno ulteriori riflessioni in base a quella che sarà la decisione.”

Stefanini sul rispetto del protocollo: “L’ASL è tenuta ad intervenire quando non viene rispettato il protocollo stilato da governo con il CTS. Io non conosco la situazione del Napoli e come abbia gestito la situazione relativa ai positivi, però so una cosa: se non avessimo rispettato le regole sarebbe intervenuta l’Asl.”

Queste le parole in conferenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli e dal responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini. Qui per saperne di più.