(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Nel pieno dello scontro tra Napoli e Juventus per la disputa della gara di questa sera all’Allianz Stadium, il club partenopeo piazza l’ultimo colpo in entrata del calciomercato. Si tratta di Tiemoué Bakayoko per il quale è stato trovato un accordo con il Chelsea. Questa mattina lo sbarco a Roma da Londra e a seguire il tampone e le visite mediche a Villa Stuart propedeutiche alla firma sul contratto.

Il giocatore arriverà in prestito e i Blues parteciperanno al pagamento di parte dell’ingaggio. (ANSA).