Ugolini a Sky: “Smentiamo la notizia che ieri i giocatori erano all’aeroporto”

Nonostante non si stia giocando sul campo, Juventus-Napoli fa parlare, come sempre, molto di sé. I bianconeri a breve riceveranno la vittoria a tavolino per 3-0, tuttavia il Napoli probabilmente farà ricorso poiché impossibilitata a partire alla volta di Torino. Gli azzurri hanno provato in tutti i modi ad essere disponibili a giocare ma purtroppo non è stato possibile visto il provvedimento dell’ASL.

Tuttavia, come riporta il collega di Sky Massimo Ugolini, è priva di fondamento la notizia secondo cui calciatori azzurri ieri si sarebbero presentati all’aeroporto per tentare di prendere il volo charter prenotato per la partita.