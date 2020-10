Juventus-Napoli è ormai un caso nazionale: a poche ore dalla partita, non è ancora stata presa una decisione ufficiale da parte degli organi competenti, dunque non si sa se la partita si giocherà, sarà rinviata oppure sarà decisa a tavolino.

Su questo enigma che è ben lontano dal risolversi è intervenuto anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, che in un comunicato di stamattina aveva già fatto luce sul ruolo dell’Asl in questa vicenda. In questi minuti, il Ministro ha ribadito che per stasera la partita è annullata e non si giocherà. Inoltre il Ministro ha chiarito che per il Governo non è importante prendere una decisione sul calcio, ma garantire la sicurezza nelle scuole e negli ospedali dove la situazione si sta facendo critica con l’aumento dei contagi degli ultimi giorni.