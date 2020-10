Siamo in diretta ora con MondoNapoli Live; lo speciale su Juve-Napoli non andrà in diretta alle 19, ma ora; i nostri esperti faranno il punto su Juve-Napoli e ricostruiranno gli avvenimenti delle ultime ore. Cliccate sui link per seguirci in diretta:

Facebook: https://www.facebook.com/100055049011256/posts/133574465154187/?extid=0&d=n

YouTube: