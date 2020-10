Serie A – Le formazioni ufficiali di Milan-Spezia

Per il match delle 18:00 il Milan affronterà il neopromosso Spezia a San Siro. Pioli schiera Colombo in attacco, accompagnato da Brahim Diaz e Leao. Italiano manda in campo Pobega dal 1′ e conferma il tridente Verde, Galabinov, Gyiasi.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo. All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano