Manca sempre meno alla chiusura del mercato e sono proprio le ultime ore le più importanti. Mentre il Napoli chiude per Bakayoko, la Roma ha raggiunto l’accordo per il ritorno nella capitale di un vecchio volto: si tratta di Stephan El Shaarawy. Dopo l’anno in Cina, l’attaccante ex Milan torna quindi in maglia giallorossa. La formula del trasferimento è quella del prestito secco.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo profilo twitter: