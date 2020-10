Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. In primo piano tiene banco il caos che ha coinvolto Juventus e Napoli. Infatti dopo esser stato messo in isolamento fiduciario dall’Asl di Napoli 2, è saltata la partenza verso Torino degli uomini di Gattuso pronti a partire per disputare il match, tutt’ora in programma alle 20:45 dato che non è stato ancor preso nessun tipo do provvedimento da parte degli azzurri. Intanto la Juventus, tramite i suoi profili social, fa sapere che se non ci sarà nessun rinvio ufficiale da parte della Lega di Serie A gli uomini di Pirlo scenderanno regolarmente in campo. Nel mezzo però c’è proprio la Lega di Serie A che non ha annullato la gara, e aspetta come detto poc’anzi, provvedimenti ufficiali da parte del club do ADL. In secondo piano, ma non per importanza c’è il match in programma alle 15 fra Lazio e Inter, con una sfida nella sfida; quella dei numeri 9: Immobile e Lukaku. Nel taglio alto la vittoria della Roma, che grazie al gol da fenomeno di Pedro vince in trasferta contro l’Udinese. Infine si chiude con il mercato con il Napoli che ha chiuso per Bakayoko dal Chelsea e Kalinic sempre più vicino al Torino.

