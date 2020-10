Pedullà: “Parma in contatto con il Napoli per Malcuit”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, conferma l’interesse del Parma per il terzino destro del Napoli Kevin Malcuit.

Ecco cosa scrive il giornalista sul suo sito:

“Il quarto nome di quei sei da noi svelati pochi giorni fa. Dopo Sohm, Brunetta e Traoré, il Parma ha preso anche Yordan Osorio, difensore centrale venezuelano del Porto, classe 1994. Al punto che Osorio è attesa in Italia tra stasera e domattina per le visite mediche. Restano sempre vivi i contatti con Malcuit, terzino destro in uscita dal Napoli.”