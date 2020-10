Anche Alfredo Pedullà, giornalista SportItalia, conferma l’affare tra Verona e Napoli per Adam Ounas. Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, l’operazione, che vede l’algerino acquisito con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con quest’operazione in uscita, la società mira ad alleggerire anche il monte ingaggi.