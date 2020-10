Anche di domenica torna MondoNapoli Live, ma con delle variazioni: innanzitutto, vi ricordiamo che le nostre puntate vanno in onda sia su Facebook sia su YouTube.

Però, ci sono alcune variazioni: infatti, MondoNapoli Live sarebbe dovuto andare in diretta alle 20 per il prepartita di Juventus-Napoli, ma, in questi minuti, si sta decidendo se far giocare la partita oppure no.

Dunque, stasera torna MondoNapoli Live alle 19: i nostri esperti proveranno a fare il punto della situazione e proveranno a ricostruire gli avvenimenti delle ultime ore che hanno portato soltanto confusione in tutti gli addetti ai lavori e ai tifosi.

Inoltre, durante la diretta, i nostri esperti saranno pronti a darvi tutte le ultime notizie su Juventus-Napoli, comprese le formazioni ufficiali nel caso la partita dovesse essere disputata.

