Del Genio a KKN: “Bakayoko colpo importantissimo, mi sono ricreduto sul Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’imminente acquisto del Napoli Tiemoué Bakayoko. Ecco le sue parole:

“Ho criticato molto il Napoli, ma quelli liberi e onesti intellettualmente devono fargli i complimenti perché Bakayoko è il colpo che serviva per completare la squadra. Ero scettico anche sulla permanenza di Koulibaly, ma aver tenuto sia lui che Mertens, prendendo Osimhen e rilanciando Lozano, dà la possibilità a Gattuso di fare bene e ruotare alla grande. Bakayoko ha fisicità e tecnica per giocare sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, complimenti per questo colpo perché il Napoli ora ha una squadra fortissima”