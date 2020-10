Il Napoli non è partito per Torino per affrontare la Juventus, e probabilmente non lo farà neanche contro l’Atlanta. Infatti la squadra è in isolamento fiduciario da parte dell’ASL, e non potrà allenarsi per 14 giorni, almeno. Infatti come riportato dal Corriere dello Sport è a rischio anche la partita in programma al San Paolo il 17 ottobre contro i bergamaschi. Intanto però la squadra non potrà incontrarsi per allenarsi ma dovrà limitarsi a sedute di allenamento in ‘smart working’ così come è successo nel lockdown.