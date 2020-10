Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha parlato sul suo sito ufficiale dell’interesse della Fiorentina per Arkadiusz Milik.

Il club viola è l’unico che negli ultimi giorni ha sondato il terreno per il polacco, che però non ha affondato il colpo e non ha presentato un’offerta economica concreta al Napoli.

Intanto il calciatore è in viaggio per la Polonia per raggiungere il ritiro della Nazionale, visti gli impegni con Finalndia, Italia e Bosnia-Erzegovina.