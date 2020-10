Pirlo: “Non penso che la partita venga rinviata. Napoli? Sono forti e hanno cambiato mentalità, ma siamo pronti”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera tra la sua Juventus e il Napoli di Gattuso.

Sul rischio rinvio: “Penso che il comunicato della Lega sia chiaro e penso che non ci sia il rischio di non giocare questa partita. Noi siamo tranquilli e l’abbiamo preparata come tutte le altre”.

Sul tipo di gioco: “Con la Roma abbiamo giocato in un modo, con il Napoli potremmo giocare in un altro. Bisogna sperimentare durante le partite, ne abbiamo bisogno e lo faremo ancora”.

Su Gattuso: “Mi disse che erano affari miei alla Juventus? Vero, come sono i suoi al Napoli! Ho scelto questo lavoro e mi prendo le responsabilità. Che scherzo vorrei fargli? Vincere domani sera”.

Sul Napoli: “Napoli? Squadra molto forte che ha cambiato mentalità con Rino. Lavorano insieme da quasi un anno e questo è un punto a loro favore ma noi non li temiamo e non siamo da meno, siamo forti anche noi”.

Sulla formazione: “Dybala e Arthur si sono allenati bene, potrebbero partire dall’inizio entrambi domani ma devo ancora valutare. Anche Morata è a disposizione, è un giocatore funzionale”.