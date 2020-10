La Stampa – Radovanovic: “Dopo il viaggio a Napoli mi sentivo a pezzi”

Il calciatore del Genoa Ivan Radovanovic è uno dei positivi al Covid-19 e a La Stampa ha raccontato la sua esperienza.

Queste le sue parole: ““Ci siamo allenati, Perin non c’era e poi abbiamo saputo che era positivo. Prima di partire abbiamo fatto due cicli di tamponi. A pranzo ero seduto vicino a Schone e il giorno dopo si è saputo che anche lui era positivo. Siamo partiti, abbiamo giocato e siamo rientrati di sera. Quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene, pensavo fosse solo un’impressione ma non lo era”.

“Lunedì mattina avevo tutti i sintomi: mal di testa, tosse, febbre alta, la sera il dottore mi ha detto che ero positivo. Mi sentivo a pezzi nonostante io mi alleni sempre essendo un atleta, abbiamo pagato il viaggio a Napoli”.