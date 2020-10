Gazzetta – Piccolo spiraglio last minute per Milik alla Fiorentina: la situazione

Con Federico Chiesa sempre più vicino alla Juve, la Fiorentina è decisa a puntare sull’ex Napoli Callejon per la fascia d’attacco. Tuttavia lo spagnolo potrebbe non essere l’unico ex azzurro a finire in viola, con la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che rivela come si sia riaperto qualche spiraglio per Arek Milik, in attesa di un accordo last minute dopo gli affari saltati con Juve, Roma e Tottenham.

I viola hanno provato già a pescare polacco con Krzysztof Piatek, ma l’Hertha non ha concesso sconti; il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro per il prestito di Milik, non semplice considerando il contratto in scadenza tra 8 mesi e la preferenza per una destinazione a titolo definitivo