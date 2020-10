Napoli-Bakayoko: tutto definito, il francese vestirà la maglia azzurra. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. In giornata verranno limati tutti i dettagli con il Chelsea, possibile arrivo nelle prossime ore per le visite mediche. Lo riferisce Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per Tuttomercatoweb.