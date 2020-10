De Siervo: “Il Covid si sta diffondendo, non va sottovalutato. Juve-Napoli? Ecco cosa penso”

Alla vigilia di Juve-Napoli ancora non si sa se la super sfida si giocherà o meno. A causa dei tanti casi di Coronavirus all’interno del Genoa, il club azzurro ha dovuto attivarsi con i tamponi per tutti i tesserati. Sfortunatamente, ad ora sono risultati positivi due calciatori, Zielinski ed Elmas.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato così della situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

Sul Genoa “Nessuno può sapere come sia successo tutto questo. Sicuramente loro hanno rispettato tutte le regole, ma purtroppo in questo periodo il virus si è parecchio diffuso. Nel mondo del calcio, ma anche in generale, non va sottovalutato”.

Su Juventus-Napoli “Nel caso in cui non si dovesse giocare, sarà dovuto ad un eventuale numero elevato di contagiati tra gli azzurri. C’è grande fiducia però e credo personalmente che si giocherà”.