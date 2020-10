Dopo essere partito per la Polonia, Arkadiusz Milik deve riflettere sul suo futuro. Sul tavolo c’è la proposta della Fiorentina, che avrebbe tanto bisogno di un centravanti come lui per risolvere i problemi realizzativi. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il Napoli ha già trovato l’accordo con il club di Commisso, disposto ad offrire i 25 milioni richiesti da De Laurentiis.

Ora i viola possono trattare con il calciatore, consapevole che, in caso di permanenza all’ombra del Vesuvio, rischia di trascorrere un anno in tribuna e giocarsi la partecipazione all’Europeo. Ma dall’altro lato il polacco non è convinto di trasferirsi a Firenze, squadra che non gioca le coppe europee. Ma a due giorni dalla fine del mercato non potrà continuare a rifiutare qualsiasi offerta: la Fiorentina resta una possibilità più che concreta, con il giocatore che alla fine potrebbe convincersi e svolgere le visite mediche dopo essere rientrato dalla Nazionale.