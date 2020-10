CdS – Milik, restano due piste ma il tempo è poco: serve il rinnovo

Il Corriere dello Sport parla della situazione legata ad Arkadiusz Milik, che è ancora nella rosa del Napoli ma da esubero.

Per il polacco restano due sole ipotesi: l’Everton di Carlo Ancelotti e il PSG.

Se la squadra inglese cedesse Moise Kean alla Juventus, allora potrebbe rimpiazzarlo con l’attaccante del Napoli. Il PSG, invece, è alla ricerca di una punta per completare il pacchetto offensivo ma non acquisterebbe Milik a titolo definitivo.

Per questo motivo, servirebbe il rinnovo con il Napoli, per poter permettere di trattare anche operazioni in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ormai, però, mancano solo due giorni alla fine del calciomercato.