CdS – C’è preoccupazione ambo le parti, De Laurentiis chiama Agnelli: rischio rinvio?

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha chiamato Andrea Agnelli, in quanto in caso si giocasse ci sarebbe un rischio non solo per il Napoli, anche per i calciatori della Juventus. Il pericolo è che si potrebbe creare una “reazione a catena” proprio come quanto accaduto a causa della positività dei calciatori del Genoa. Questa mattina il Napoli effettuerà il terzo tampone, ma non è detto che riveli subito la positività di tutti i soggetti. Al momento il match, anche secondo i termini del nuovo protocollo adottato pochi giorni fa, non è a rischio rinvio. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.