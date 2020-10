Sportitalia – Il Napoli ha anticipato tutti per Bakayoko, il calciatore vuole l’azzurro: le ultime

Il Napoli ha anticipato tutti per Tiémoué Bakayoko, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento in azzurro ed ha rifiutato le altre proposte (Herta Berlino, PSG). Il centrocampista, in uscita dal Chelsea, percepisce un ingaggio pari a sei milioni di euro annui, il Napoli per il momento arriva ad offrirne tre. Già domani potrebbero esserci importanti sviluppi in merito. Il club partenopeo segue già da tempo il francese, ma solo dopo l’addio di Allan e il mancato arrivo di Jordan Veretout, ha deciso di affondare il colpo in maniera concreta. Lo riferisce Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia.