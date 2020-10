Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della trattativa del Napoli per Bakayoko: “Bakayoko è l’uomo giusto per il Napoli, l’operazione è difficile e gira pessimismo in casa Napoli ma sarebbe un colpo giusto per accorciare ancora sulle due pretendenti allo scudetto Juventus e Inter”