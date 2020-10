PRIMA PAGINA – CdS: “CR7-Messi, un classico! Juve su Chiesa”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in prima pagina, si sofferma sugli ultimi quattro giorni di calciomercato. La Juventus punta tutto su Federico Chiesa, e per acquistarlo dovrà necessariamente monetizzare: “La Juve svende per avere Chiesa. Rugani e Douglas Costa uscite necessarie”.

Spazio – sul quotidiano – per le competizioni europee. Europa League, il Milan va ai gironi dopo aver battuto il Rio ave in una gara pazzesca: “Milan, 12 rigori per l’Europa”. Champions, scontri suggestivi per le italiane. L’Inter pesca il Real, l’Atalanta con Liverpool e Ajax, Dortmund e Zenit per la Lazio, la Juventus incontra Messi. Il titolo: “CR7-Messi, un classico”.