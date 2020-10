Calciomercato.it – Il Napoli accelera per l’accordo con il Chelsea

La trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Bakayoko è ufficialmente entrata nel vivo con il Napoli che sta tentando di chiudere prima di lunedì. Infatti secondo quanto raccolto da Calciomercato.it il Napoli sta tentando di accelerare grazie a un intermediario, Federico Pastorello, che portò Bakayoko al Milan. La concorrenza con il Milan è agguerrita con i rossoneri che però devono vendere Krunic e con quindi gli azzurri in vantaggio. L’accordo è per un prestito con diritto di riscatto con un ingaggio di 6 milioni a stagione.