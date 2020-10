Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, interviene a ‘Radio Cusano Campus‘ per calmare le preoccupazioni intorno ai numerosi casi di covid nel Genoa:

“Se c’è un alto numero di casi in una squadra, indubbiamente il problema sarà capire se ci sarà comunque un numero minimo di calciatori in rosa per poter continuare a giocare”.

“Tuttavia, almeno in questo momento e rispetto al caso del Genoa, posso assicurarvi che non ci sarà alcun rischio di sospensione del campionato. L’unico modo per poter pensare di farlo sarebbe quello di rinvenire altri positivi in diversi altri club di A”