Il Napoli deve ancora sistemare diverse situazioni legate agli esuberi della rosa. Una di queste era sicuramente quella di Zinedine Machach, centrocampista francese arrivato 2 anni fa dal Tolosa. Il mediano classe ’96 è reduce da diverse esperienze in prestito in Serie B, tra cui Carpi, Crotone, Cosenza e Venenzia; adesso si prepara ad una nuova avventura in Eredivise, prima divisione olandese, tra le fila del VVV-Venlo. La formula è quella del prestito annuale con diritto di riscatto.

Machach ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione: “L’interesse del VVV-Venlo mi ha lusingato. Hanno dimostrato di volermi fortemente qui. Il Napoli è un club meraviglioso, ma vorrei giocare. Il VVV mi ha dato questa possibilità e adesso voglio dimostrare cosa posso fare nell’Eredivise”.