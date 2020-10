UFFICIALE – Genoa-Torino, la Lega Calcio ha deciso sul rinvio

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda del focolaio di casi di Covid-19 in casa Genoa, sono ben 15 i positivi tra giocatori e staff. Una situazione che poteva coinvolgere indirettamente anche Napoli e Juventus, ma il match dell’Allianz Stadium al momento non è a rischio. Lo era troppo invece quello tra Genoa e Torino, che avrebbe dovuto giocarsi sabato alle ore 18:00: la Lega Calcio ha optato così per il rinvio della partita a data da destinarsi. Una decisione sensata, soprattutto alla luce della vasta indisponibilità di giocatori e personale a cui il Grifone dovrà far fronte nei prossimi giorni.