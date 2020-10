Mancano davvero pochi giorni alla fine del mercato e uno dei principali obiettivi è vendere gli esuberi. Cristiano Giuntoli è in continuo contatto con la società per dare il via libera ai partenti.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Milik e Llorente dovrebbero finire all’Everton(il polacco) e all’Elche(lo spagnolo). Uno tra Younes ed Ounas dovrebbe sicuramente svuotare l’armadietto di Castel Volturno mentre Luperto può finire in prestito last-minute.