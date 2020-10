Tamponi Napoli, il prof. Portella: “Siamo in attesa dei tamponi. Non escludo nuove positività”

Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Tamponi? Non possiamo prevedere positività, quelli di oggi potrebbero essere più veritieri. I giocatori rifaranno il tampone anche sabato come da protocollo. Sono preoccupato perché molto dipende dalla capacità del laboratorio di produrre il risultato entro un orario ragionevole, ma non posso escludere imprevisti o problemi tecnici.

I tempi di incubazione possono variare da persona a persona. Possiamo essere fiduciosi che non ci sia una nuova infezione ma non posso escludere eventuali nuovi positivi. Non so a che ora saranno consegnati i tamponi di oggi, in questo momento i colleghi sono a Castel Volturno ma non so quando torneranno. Credo che domani comunque saranno pronti, di solito nel tardo pomeriggio arrivano i risultati”.