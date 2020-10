Genoa, Preziosi: “Felici che al Napoli non ci siano contagiati. Sul rinvio col Torino…”

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dopo aver appreso la notizia del rinvio del match contro il Torino: “Uniformarsi così alla norma UEFA, non avendolo neanche stabilito tra di noi, sarebbe stato un brutto spot per il calcio. Il buon senso ha avuto la meglio. Poi ci sarà la necessità di stabilire delle regole precise in modo che tutti sappiano come comportarsi nel momento in cui accadono situazioni analoghe. Se non avessero deciso per il rinvio di Genoa-Torino sarei dovuto scendere in campo io, magari anche Maran e Faggiano”.