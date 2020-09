Le possibilità di vederlo in maglia azzurra si sono ridotte al minimo, ma la notizia che fa scalpore è che il talento del Sassuolo Jeremie Boga è ancora positivo al Coronavirus. Il giocatore aveva contratto la malattia circa 40 giorni fa, all’inizio della stagione 2020/2021 (comprese le amichevoli). Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, dopo la negatività al primo tampone l’ivoriano è risultato positivo al secondo. Per tale motivo dovrà restare ancora in isolamento.