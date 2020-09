Dopo aver lasciato il Napoli a zero, Josè Maria Callejon cerca una nuova squadra. Come riporta Sportitalia, lo spagnolo ha rifiutato tutte le offerte arrivategli dalla Spagna in quanto vuole continuare a giocare in Italia. Su di lui c’è la Fiorentina, che lo ha individuato come sostituto ideale di Chiesa. L’esterno italiano potrebbe infatti partire, su di lui c’è la Juventus di Pirlo.