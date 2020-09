Sorrentino: “Gattuso è straordinario! Osimhen mi ha sorpreso”

Stefano Sorrentino, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal:

“Io tifo Napoli, mio padre è napoletano, da piccolo tifavo per la squadra azzurra di Diego Maradona. Il mio papà mi portò la maglia del Pibe e io toccai il cielo con un dito. Napoli? Mi piace tantissimo, ho avuto Gennaro Gattuso a Palermo, anche se per poco tempo ci allenò. Vi dico che il vero fuoriclasse il Napoli ce l’ha in panchina, fa più chilometri dei giocatori in campo“.

L’ex portiere di Palermo e Chievo ha anche parlato di Gattuso, suo ex allenatore ai tempi del Palermo:

“Osimhen è devestante, non mi aspettavo potesse avere questo grande impatto nel nostro calcio, è un giocatore straordinario. Tornando su Gattuso, penso sia il più forte di tutti, perché azzecca cambi, cambia moduli e stravince. E’ straordinario, complimenti al club per avergli affidato la panchina. Dualismo tra portieri? Alla lunga potrebbe essere positivo per il Napoli, avere due portieri all’altezza per tutte le competizioni è sempre la cosa giusta“.