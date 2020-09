RIFLETTORI PUNTATI – Ago della bilancia, devastante tra le linee, attenzione al gioiello bianconero!

Domenica 4 ottobre è in scena il big match Juventus-Napoli.



La redazione di MondoNapoli ogni giornata sceglierà un calciatore della squadra avversaria da tenere particolarmente d’occhio per la formazione azzurra.



Oggi i riflettori si puntano sul nuovo gioiello in casa Juventus, Kulusevski, neo bianconero proveniente dal Parma che è gia andato a segno alla prima giornata con la maglia bianconera contro la Sampdoria.



Già nella scorsa stagione sia nella partita di andata che in quella di ritorno Kulusevski ha messo in seria difficoltà la difesa partenopea con le qualità della casa come inserimenti e movimenti tra le linee pronti a far saltare il banco in qualsiasi momento.



Nello scacchiere di Pirlo il giocatore ex Parma non ha ancora un ruolo ben definito ma di certo la sua classe e la sua maturità tattica (nonostante l’età) permetterà di fargli fare l’ultimo step prima di diventare top player sperando sempre dopo il match contro gli azzurri, ma occhi puntati al gioiello bianconero con Kulusevski sono vietate disattenzioni!