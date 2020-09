CorSera – Oggi Consiglio di Lega per stabilire il Protocollo da seguire: saranno decise anche le sorti di Juve-Napoli

Nel corso della giornata di oggi è previsto un Consiglio di Lega, nel quale molto probabilmente verrà stabilito il primo protocollo da seguire in caso di situazioni simili a quanto accaduto in casa Genoa. Ad oggi in Serie A non c’è un percorso preciso da percorrere nel momento in cui si verificano focolai all’interno di società calcistiche, ogni volta si decidono le sorti di quella determinata sfida a seconda dello scenario. Quest’oggi sarà deciso anche l’esito di Juventus-Napoli, match che si disputerà domenica alle 20:45. Al momento la partita non sembra essere a rischio e, quindi, dovrebbe giocarsi. Chiaramente bisogna anche considerare che la società partenopea attende con ansia il responso dei tamponi effettuati durante la giornata di ieri, i quali saranno fondamentali per disegnare un quadro generale della vicenda. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera.