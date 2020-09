In casa Napoli c’è grande attesa, per quanto riguarda gli esiti dei tamponi effettuati, nella giornata di lunedì, ma non solo. Domenica, per gli azzurri, c’è il primo grande test, contro la Juventus, all’Allianz Stadium.

Proprio in relazione al match, Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che, il club partenopeo, ha deciso che nessuno dei suoi tesserati rilascerà dichiarazioni, ai media, prima della partita.