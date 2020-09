CDS – Interesse di un top club per Milik: la situazione

Sembra ormai segnato il destino di Arkadiusz Milik, ormai con le valige in mano da mesi. Dopo aver rifiutato diverse volte il prolungamento del contratto, con gli arrivi di Osimhen e Petagna è stato definitivamente escluso dal nuovo progetto tecnico di Gattuso.

Mancano pochi giorni alla fine di questa sessione di calciomercato e il Napoli sta facendo il possibile per cercare una soluzione. Ormai sfumata la pista che portava alla Roma, in questi giorni diversi club di Premier League hanno iniziato a manifestare interesse per il calciatore. Un interesse che però non ha portato a nulla di concreto, considerando soprattutto la richiesta economica di De Laurentiis che rimane abbastanza alta.

Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello sport, ci sarebbe stato un sondaggio anche dal PSG. I vice-campioni d’Europa sono alla ricerca di un’alternativa di livello in avanti, e hanno individuato nell’ex Ajax l’attaccante ideale per completare un reparto composto già da tanti top player.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile ritorno di fiamma da parte dell’Atletico Madrid. Ma con l’arrivo di Luis Suárez alla corte di Simeone, difficilmente andranno alla ricerca di un nuovo attaccante.

L’ipotesi più ragionevole e fattibile, sarebbe quella del rinnovo annuale con l’aggiunta di una clausola rescissoria. In questo modo la società azzurra andrebbe incontro alle esigenze del calciatore, cercando di venderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto entro la fine del mercato. Molto dipenderà anche dallo stesso Milik, il quale dovrà trattare con il Napoli nonostante tutte le divergenze degli ultimi mesi.

Col passare dei giorni, l’ipotesi che il polacco possa rimanere un anno in tribuna diventa sempre più concreta. Adesso è tutto nelle mani di Giuntoli, che dovrà riuscire nell’impresa di vendere il classe 94’ entro la chiusura del mercato. Il tempo scorre, ma ancora non c’è una soluzione.