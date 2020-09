Avv De Laurentiis: “Seccato dal servizio di Carta Bianca! Caso Genoa? Va dimostrata una cosa”

Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito ai positivi del Genoa:

“Non so se il Napoli farà azione legale in questo caso, non ho notizie e non mi è stato comunicato nulla in merito. De Laurentiis? Molto seccato sul servizio di Carta Bianca. E’ stata chiesta la rettifica, che è avvenuta dopo mezzanotte e in modo molto sintetico. Per questo motivo stiamo valutando azioni legali. De Laurentiis si presentò senza febbre e più volte gli fu controllata, quindi le voci che circolavano erano prive di fondamento. Azione nei confronti del Genoa? Non credo sotto il profilo penale. Va dimostrato, anche se a me risultavano tutti negativi i tamponi. Soglia limite per il rinvio? Sarà la FIGC a porre le condizioni”.