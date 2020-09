Secondo Gianluca Di Marzio, il Manchester Utd è alla ricerca di un bomber in questa ultima settimana di mercato.

Pare che l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, abbia richiesto un’ultimo sforzo alla società in chiave mercato: in queste ore sono vivi i contatti per un ex attaccante del Napoli, stiamo parlando di Edinson Cavani, il quale è ancora svincolato dopo la fine del contratto con il Psg ed il mancato accordo in questa sessione con il Benfica.

Cavani chiede un ingaggio da 9-10 mln netti a stagione, dal canto suo il Manchester sta anche valutando il profilo in uscita di Luka Jovic del Real Madrid. Saranno ore calde