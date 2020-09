Positivi Genoa, timore per le prossime gare dei rossoblu e del Napoli: cosa prevede il protocollo italiano in questi casi

La Serie A, dopo i 14 positivi nel Genoa, trema. Genoa-Torino, in programma sabato ore 18, è a rischio.

Cosa dice il protocollo italiano a riguardo? Non c’è una regola fissa. In Europa, invece, il protocollo prevede che la partita possa disputarsi se a disposizioni della squadra ci sono almeno 13 giocatori negativi. Quindi, poiché non si hanno regole stabilite, entrerà in gioco la volontà delle due società. Al momento, il Genoa non ha chiesto il rinvio. Se la Lega dovesse stabilire di posticipare la gara, lo farà secondo il principio del buon senso. Lo scrive il Corriere della Sera.