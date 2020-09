Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, parlando sia di un entrata sia di un’uscita da piazzare.

L’esperto di mercato della Rai ha parlato del centrocampista che il Napoli vuole prendere, sia della cessione di Llorente, su cui è forte lo Spezia. Queste le sue parole:

“Ho sentito notizie che il Napoli abbia virato su altri profili oltre Vecino: qualcuno ha parlato di Duncan, ma smentisco assolutamente quest’ipotesi. La Fiorentina non vuole cederlo e il Napoli non è interessato ad acquistarlo. Per quanto riguarda Llorente, lo Spezia aspetterà altri due giorni per una risposta dello spagnolo, altrimenti andrà su Santander del Bologna“.